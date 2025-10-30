தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது: அரசு வழிமொழியும் என்ற முதல்வரின் பேச்சுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வரவேற்பு
பின்னா், ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத் தேவா் நினைவிடத்தில் அவரது சிலைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மாலை அணிவித்து, மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதையடுத்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
முத்துராமலிங்கத் தேவா் தனது வாழ்நாளில் மக்களுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு, சுமாா் 4,000 நாள்கள் சிறையில் இருந்தவா். அருப்புக்கோட்டை மக்களவைத் தோ்தல், முதுகுளத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் என இரண்டு தோ்தல்களில் ஒரே நேரத்தில் போட்டியிட்டு இரு இடங்களிலும் வெற்றி கண்டாா். இதன் மூலம், மக்கள் செல்வாக்குமிக்க தலைவா் என்று அந்தக் காலகட்டத்தில் நிரூபித்துக் காட்டியவா். இவருக்கு மேலும் புகழ் சோ்க்கும் விதமாக அதிமுக சாா்பில் அவருக்கு பாரத ரத்னா வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவிடம் கடிதம் அளித்தோம்.
தேவா் அனைத்து மதத்தைச் சோ்ந்தவா்களுக்கும், ஜாதியை சோ்ந்தவா்களுக்கும் பொதுவானவா். தேசப்பக்தி மிக்கவா், மக்களுக்காக பாடுபட்டிருக்கிறாா். அவருக்கு அனைவரும் புகழ் சோ்ப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றாா் அவா்.