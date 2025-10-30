தேவா் குருபூஜை அரசு விழாவில் ரூ.92 லட்சத்துக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் வழங்கினாா்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி அடுத்த பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 118-ஆவது ஜெயந்தி, 63-ஆவது குருபூஜை விழாவையொட்டி வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாவில் 275 பயனாளிகளுக்கு ரூ.92 லட்சத்துக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வுக்கு வனம், கதா்துறை அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் காதா்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் (ராமநாதபுரம்), செ. முருகேசன் (பரமக்குடி) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் தேவரின் உருவப் படத்துக்கு மலா்தூவி மரியாதை செலுத்திய பிறகு, பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கிப் பேசியதாவது:
அனைவரது அன்பைப் பெற்ற தலைவராகத் திகழ்ந்தவா் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா். முதுகுளத்தூா் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்து மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்ததுடன் பிறரின் தேவைகளை உணா்ந்து அவா்களுக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொடுத்தவா் அவா். மேலும் சுக போகங்களை துறந்து மக்களோடு மக்களாக எளிமையாக வாழ்ந்தவா் முத்துராமலிங்கத் தேவா். இவரது பெயரில் ரூ. 3 கோடியில் திருமண மண்டபம் கட்ட முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளாா் என்றாா் அவா்.
விழாவில் வருவாய், பேரிடா் மேலாண்மைத் துறையின் மூலம் 275 பயனாளிகளுக்கு ரூ.92 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் வழங்கினாா். இதில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் (பொ) சா. புகாரி, பரமக்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியா் சரவணப் பெருமாள், மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட தனித் துணை ஆட்சியா் கிருஷ்ணகுமாரி, உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) பத்மநாபன், செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் லெ. பாண்டி, கமுதி வட்டாட்சியா் ஸ்ரீராம், கமுதி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் சந்திரசேகா், லட்சுமி , உதவி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் (செய்தி) விஜயகுமாா், அரசு அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.