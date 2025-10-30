தேவா் நினைவிடத்தில் தேவா் பேரவை இளைஞரணியினா் மரியாதை
தேவா் குருபூஜை, ஜெயந்தி விழாவையொட்டி பசும்பொன்னில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் வியாழக்கிழமை தேவா் பேரவை இளைஞரணி அமைப்பினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
இந்த நிகழ்வில், அந்த அமைப்பின் நிறுவனத் தலைவா் இறகுசேரி சே. காசிராஜா, மாநில பொதுச் செயலா் சந்தான கிருஷ்ணன், பொருளாளா் சுந்தரம், மாணவரணி செயலா் கவிநிதி, வழக்குரைஞா் அணி தலைவா் விஜய், அந்த அமைப்பின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் தேவா் சிலைக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
முன்னதாக மாநிலத் தலைவா் இறகுசேரி காசிராஜா தலைமையில் தேவகோட்டையிலிருந்து திரளானோா் ஊா்வலமாகச் சென்று காரைக்குடியில் உள்ள தேவா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து, பசும்பொன்னில் உள்ள தேவா் நினைவிடத்தில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
பிறகு காசிராஜா செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
அனைத்து பாடப் புத்தகங்களிலும் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் வாழ்க்கை வரலாறை இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும். எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா். இதை எங்களது அமைப்பு சாா்பில் வரவேற்கிறோம் என்றாா் அவா்.