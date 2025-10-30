பெண் தலைமைக் காவலா் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் குருபூஜை விழாவுக்கு பாதுகாப்புப் பணிக்கு வந்த பெண் தலைமைக் காவலா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மாரடைப்பால் உயிரிழந்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி அருகேயுள்ள பசும்பொன்னில் வியாழக்கிழமை (அக். 30) முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 63-ஆவது குருபூஜை,118-ஆவது ஜெயந்தி விழா கடந்த 28-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவுக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி. சந்தீஸ் தலைமையில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து போஸீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். இந்த நிலையில், பாதுகாப்புப் பணிக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த தலைமைக் காவலா் கலைவாணி (41), செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கமுதியிலுள்ள தனியாா் பள்ளியில் தங்கியிருந்தாா். அப்போது, அவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட உடல்நலக் குறைவால் 108 அவசர ஊா்தி மூலம் கமுதி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், மாரடைப்பால் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்ததாகத் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, கலைவாணியின் உடல் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. இதுதொடா்பாக கமுதி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.