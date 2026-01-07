ராமநாதபுரத்தில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு சீா்மரபினா் நலவாரிய உறுப்பினா் அட்டை, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன். உடன் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சங்கர நாராயணன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம், செ.முருகேசன், இராம.கருமாணிக்கம்.
ராமநாதபுரம்

ராமநதாபுரத்தில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு சீா்மரபினா் உறுப்பினா் அட்டை

ராமநாதபுரத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா், சிறுபான்மையினா் நலத்துறை சாா்பில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு சீா் மரபினா் நலவாரிய உறுப்பினா் அட்டை, நலத்திட்ட உதவிகளை பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சங்கர நாராயணன் தலைமை வகித்தாா். பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா், சிறுபான்மையினா் நலத்துறை, சீா் மரபினா் நலவாரியச் செயலா் வ.கலையரசி முன்னிலை வகித்தாா்.

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா், சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் சி.ராஜா வரவேற்றாா். 2 ஆயிரம் பேருக்கு சீா் மரபினா் நலவாரிய உறுப்பினா் அட்டைகள், நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் வழங்கினாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், சீா்மரபினா் நலவாரிய துணைத் தலைவா் இராச.அருள்மொழி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம், செ.முருகேசன், இரா.கருமாணிக்கம், நகா்மன்றத் தலைவா் ஆா்.கே.காா்மேகம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். நலவாரிய உறுப்பினா்துரைராசு நன்றி கூறினாா்.

அமைச்சா் கூறியதாவது:

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 2 ஆயிரம் உறுப்பினா்கள் நலவாரியத்தில் சோ்க்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கான அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் உறுப்பினா்கள் அரசின் நலத்திட்டங்களை பெற முடியும் என்றாா் அவா்.

