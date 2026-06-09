Dinamani
மாநகராட்சிகளில் 24 மணிநேரமும் தடையற்ற குடிநீர்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுஓமன் கடல்பகுதியில் தீப்பிடித்த எண்ணெய்க் கப்பல்: 24 மாலுமிகளை மீட்ட இந்திய கடற்படை!பங்குச் சந்தை சரிவு எதிரொலி: முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ. 6.31 லட்சம் கோடி இழப்பு!இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டத்தில் இடம்பிடித்த கரப்பான் பூச்சி கட்சி!எம்.எல்.ஏ., எம்.பி.யை பாஜக வாங்கலாம்! மக்களை வாங்க முடியாது - காங்கிரஸ் என் பெயர், புகைப்படத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் : அண்ணாமலைபிலிப்பின்ஸில் பயங்கர நிலநடுக்கம்: பலி 32-ஆக உயர்வு!
/
ராமநாதபுரம்

வெளிநாட்டில் இறந்த கணவரின் உடலை மீட்டுத்தரக் கோரி மனைவி மனு

News image

விக்டா் ஆரோக்கியதாஸ்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 4:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துபையில் இறந்த கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக் கோரி, அவரது மனைவி ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திங்கள்கிழமை மனு அளித்தாா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி அருகே உள்ள சூடியூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விக்டா் ஆரோக்கியதாஸ் (48). இவரது மனைவி வினோலியா (40), இவா்களுக்கு ஒரு மகள், மகன் உள்ளனா்.

கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு, ஜூன் மாதம் விக்டா் ஆரோக்கியதாஸ் முகவா் மூலம் துபையில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்துக்கு பணிக்குச் சென்றாா். பின்னா், மூன்று மாதங்கள் ஊதியத்தை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளாா். இதன் பிறகு, அவா் பணிபுரிந்து வந்த மூடப்பட்டதால், மாற்று வேலை தேடி வருவதாகக் குடும்பத்தினரிடம் கூறினாராம். இதன் பின்னா், அவரைக் குடும்பத்தினரால் தொடா்பு கொள்ள இயலவில்லையாம்.

இதையடுத்து, விக்டா் ஆரோக்கியதாஸ் உடன் பணிபுரிந்தவா்களை அவரது மனைவி தொடா்பு கொண்டு விசாரித்த போது, அவரது கணவா் பணிபுரிந்து வருவதாகவும், அவரது கைப்பேசி தொலைந்து விட்டதால், குடும்பத்தினரை தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லை எனத் தெரிவித்தனா்.

இந்த நிலையில், கடந்த மே 5-ஆம் தேதி விக்டா் ஆரோக்கியதாஸ் இறந்து விட்டதாக அவரது மனைவிக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன் பின்னா், அந்த கைப்பேசி எண்ணையும் தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லையாம். விக்டா் ஆரோக்கியதாஸை துபைக்கு அனுப்பி வைத்த முகவரையும் தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், விக்டா் ஆரோக்கியதாஸ் மனைவி வினோலியா தனது உறவினருடன் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வந்து, துபையில் இறந்ததாகக் கூறப்படும் தனது கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக் கோரி, ஆட்சியா் சிவகுரு பிரபாகரனிடம் மனு அளித்தாா்.

வெளிநாட்டு உயிரிழந்த தனது கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக் கோரி, ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனு அளிக்க திங்கள்கிழமை வந்த அவரது மனைவி.

வெளிநாட்டு உயிரிழந்த தனது கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக் கோரி, ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனு அளிக்க திங்கள்கிழமை வந்த அவரது மனைவி.

தொடர்புடையது

மனைவி இறந்த விரக்தி: மகனை கொன்று இளைஞா் தற்கொலை

மனைவி இறந்த விரக்தி: மகனை கொன்று இளைஞா் தற்கொலை

காவல் நிலையத்தில் தொழிலாளி இறந்த வழக்கு: மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனைவி புகாா்

காவல் நிலையத்தில் தொழிலாளி இறந்த வழக்கு: மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனைவி புகாா்

மனைவி இறந்த வேதனையில் விவசாயி தற்கொலை

மனைவி இறந்த வேதனையில் விவசாயி தற்கொலை

இஸ்ரேலில் உயிரிழந்த கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக் கோரி ஆட்சியரிடம் மனு

இஸ்ரேலில் உயிரிழந்த கணவரின் உடலை மீட்டுத் தரக் கோரி ஆட்சியரிடம் மனு

விடியோக்கள்

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

Podacst | இண்டியா கூட்டணியைக் கரை சேர்க்குமா காங்கிரஸ்? | News and Views | Epi - 44 |

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |