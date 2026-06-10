ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் வாரச் சந்தையில் காணாமல் போன நகை, பணத்தை மீட்டு உரியவரிடம் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ஒப்படைத்தனா்.
முதுகுளத்தூரில் வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை சந்தை நடைபெறும். இந்தச் சந்தைக்கு வந்த மருதகம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெரியசாமி மனைவி கனகவள்ளி வைத்திருந்த தங்க நகை, பணத்துடன் இருந்த கைப் பையை காணவில்லை. இதுகுறித்து முதுகுளத்தூா் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா்.
இந்த நிலையில், முதுகுளத்தூா் சரக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சண்முகம் உத்தரவின் பேரில், காவல் உதவி ஆய்வாளா் முகிலரசன், தனிப் பிரிவு தலைமை காவலா் சேக் ஆகியோா் சந்தை பகுதியிலிருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, காணாமல் போன தங்க நகை, பணத்துடன் இருந்த கைப் பையை மீட்டனா்.
பின்னா், இந்த நகை, பணத்தை கனகவள்ளியிடம் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சண்முகம், போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ஒப்படைத்தனா்.