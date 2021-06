சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவிரி கூட்டுக்குடிநீா் திட்ட வழித்தடத்தில் பழுதடைந்த குழாய்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை: அமைச்சா் கே.என். நேரு

By DIN | Published on : 15th June 2021 06:42 AM | அ+அ அ- | |