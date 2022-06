ஆசிய பல்கலைக்கழகத் தரவரிசையில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்துக்கு 122 ஆம் இடம்

