விருதுநகா் மாவட்டத்தில்மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 633 போ் சிறப்பு முகாம்களில் தங்க வைப்பு: ஆட்சியா்

விருதுநகா் மாவட்டத்தில்மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 633 போ் சிறப்பு முகாம்களில் தங்க வைப்பு: ஆட்சியா்

By DIN | Published On : 19th December 2023 12:00 AM | Last Updated : 19th December 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |