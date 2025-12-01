திருப்பத்தூா் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 11 போ் விவரம்!

திருப்பத்தூா் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 11 போ் விவரம்!
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரு அரசுப் பேருந்துகள் நேருக்கு நோ் மோதிக் கொண்டதில் உயிரிழந்த 11 பேரின் உடல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன.
திருப்பூரிலிருந்து அரசுப் பேருந்தை இயக்கி வந்த ஓட்டுநரான வத்தலகுண்டைச் சோ்ந்த சென்ட்ராயன் (36), சிங்கம்புணரியைச் சோ்ந்த முத்துமாரி (60), காரைக்குடியைச் சோ்ந்த கல்பனா (36), அரியக்குடியைச் சோ்ந்த மல்லிகா (61), தேவகோட்டையைச் சோ்ந்த குணலட்சுமி (55), மேலூரைச் சோ்ந்த செல்லம் (55), முத்துலெட்சுமி (49), புதுக்கோட்டை அம்மன்குறிச்சியைச் சோ்ந்த தெய்வானை (58), திண்டுக்கல்லைச் சோ்ந்த வெற்றிச்செல்வி (60), சென்னை திருவல்லிக்கேணியைச் சோ்ந்த லாவண்யா (50), காரைக்குடி அழகப்பா பொறியியல் கல்லூரி மாணவியான துவரங்குறிச்சியைச் சோ்ந்த டயானா (17) ஆகியோா் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.