பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம்: மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல்
திருப்பத்தூா் அருகே நேரிட்ட பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு தலா ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம் தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கையில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே இரண்டு அரசுப் பேருந்துகள் நேருக்கு நோ் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 11 போ் உயிரிழந்த செய்தி வருந்தத்தக்கது. தென்காசியிலும் இதுபோன்ற துயரச் சம்பவம் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதுபோன்ற விபத்துகளைத் தடுக்க அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் வழங்கப்பட்ட தொகை மிகக் குறைவானது. எனவே, மாநில அரசு தலா ரூ. 10 லட்சம் வழங்க வேண்டும். இதேபோல, மத்திய அரசும் நிவாரணத் தொகையை உயா்த்தி வழங்க முன்வர வேண்டும்.
அரசுப் பேருந்துகள் போதிய பராமரிப்பின்றி உள்ளனவா அல்லது போதுமான ஓட்டுநா்கள் பணியில் இல்லாமல் இருக்கிறாா்களா என்று தெரியவில்லை. அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களுக்கு கூடுதல் பணிச் சுமை இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, அரசு இந்தக் குறைகளைச் சரிசெய்ய வேண்டும்.
காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் ‘டித்வா’ புயலால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நாகப்பட்டினத்தில் 2 லட்சம் ஏக்கா் நெல் பயிா்களும், திருவாரூா், தஞ்சை, மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 4 லட்சம் ஏக்கா் நெல் பயிா்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு ஏக்கருக்கு ரூ. 35,000 இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இயற்கைப் பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்துக்கு மாநில அரசு கூறும் நிவாரணத் தொகையை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும்.
வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் அனைத்து வாக்காளா்களையும் பட்டியலில் இணைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
வருகிற 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 4 அணிகள் போட்டியிட வாய்ப்பு உள்ளது. வரும் தோ்தலில் பாஜக, அதிமுகவுக்கு எதிராக எங்களது செயல்பாடுகள் இருக்கும்.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் வீட்டுக்கு ஒரு காா், இரு சக்கர வாகனம் கொடுக்கப்படும் என அந்தக் கட்சியின் தலைவா் விஜய் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவது சாத்தியமற்றது.
தமிழகத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் எப்போதும் பங்கு கேட்க மாட்டோம் என்றாா் அவா். அப்போது, கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் அா்ஜுனன், மாநிலக் குழு உறுப்பினா் பொன்னுத்தாய், மாவட்டச் செயலா் மோகன், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் வீரபாண்டி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.