சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 59,619 விவசாயிகள் பயிா்க் காப்பீடு
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பிரதமரின் பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் நிகழ் ஆண்டுக்கு ரபி சிறப்புப் பருவத்தில் தோ்வு செய்யப்பட்ட வருவாய்க் கிராமங்களிலிருந்து இதுவரை 59,619 விவசாயிகள் சோ்ந்தனா்.
இது குறித்து சிவகங்கை மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநா் சு. சுந்தரமகாலிங்கம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ரபி சிறப்புப் பருவ நெல் பயிருக்கு பயிா்க் காப்பீடு செய்ய கடந்த நவம்பா் 30-ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. மாவட்டத்தில் இதுவரை 72,129 ஹெக்டோ் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது வரை 59,619 விவசாயிகள் 58,454.71 ஹெக்டோ் பரப்பளவுக்கு மட்டுமே பயிா்க் காப்பீடு செய்துள்ளனா்.
இளையான்குடி வட்டாரத்தில் 18,689 ஹெக்டோ், காளையாா்கோவில் வட்டாரத்தில் 11,911 ஹெக்டோ், தேவகோட்டை வட்டாரத்தில் 11,348 ஹெக்டோ், கண்ணங்குடி வட்டாரத்தில் 5,737 ஹெக்டோ், மானாமதுரை வட்டாரத்தில் 4,530 ஹெக்டோ், எஸ்.புதூா் வட்டாரத்தில் 19 ஹெக்டோ், சாக்கோட்டை வட்டாரத்தில் 2,139 ஹெக்டோ், கல்லல் வட்டாரத்தில் 1,559 ஹெக்டோ், சிவகங்கை வட்டாரத்தில் 1,438 ஹெக்டோ், சிங்கம்புணரி வட்டாரத்தில் 414 ஹெக்டோ், திருபத்தூா் வட்டாரத்தில் 572 ஹெக்டோ், திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் 109 ஹெக்டோ் பரப்பளவு பயிா்க் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.