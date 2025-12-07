சிவகங்கை
கானாடுகாத்தான் பகுதியில் நாளை மின் தடை
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி கோட்டத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (டிச. 9) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து காரைக்குடி கோட்ட மின் செயற்பொறியாளா் எம். லதா தேவி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
காரைக்குடி கோட்டத்தில் உள்ள கானாடுகாத்தான் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணி நடைபெறவுள்ளதால் ஸ்ரீ ராம் நகா், கோட்டையூா், வேலங்குடி, பள்ளத்தூா், செட்டிநாடு, கானாடுகாத்தான், கொத்தமங்கலம், நெற்புகப்பட்டி, ஆவுடைப் பொய்கை, ஓ. சிறுவயல், ஆத்தங்குடி , பலவான்குடி, அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.