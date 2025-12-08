இளைஞருக்கு அரிவாள் வெட்டு: 12 போ் கைது
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டியதாக 12 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருப்புவனம் அருகே மடப்புரம் விலக்கு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் (25). இவா் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மடப்புரம் வடகரை பகுதியில் உள்ள முடி திருத்தகத்தில் அமா்ந்திருந்தாா்.
அப்போது அங்கு வந்த கும்பல் ஒன்று செந்தில்குமாரை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் மதுரை தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருப்புவனம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து செந்தில்குமாரை அரிவாளால் வெட்டியதாக திருப்புவனத்தைச் சோ்ந்த ஆதிராஜேஸ்வரன், சஞ்சய் உள்ளிட்ட மதுரை, திருப்புவனம் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 12 பேரை கைது செய்தனா்.
இவா்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் முன்விரோதம் காரணமாக இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது தெரியவந்தது.