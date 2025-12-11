அரியக்குடியில் நாளை நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட மருத்துவ முகாம்
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே அரியக்குடியில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட சிறப்பு மருத்துவ முகாம் சனிக்கிழமை (டிச. 13) நடைபெற உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
இந்த முகாமில் ரூ. 3 ஆயிரம் மதிப்பிலான ரத்தப்பரிசோதனை, இ.சி.ஜி உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவ பரிசோதனைகள் இலவசமாக மேற்கொள்ளப்படும். இதில் 17 வகையான சிறப்பு மருத்துவ நிபுணா்களை கொண்டு மருத்துவ சேவைகளும் வழங்கப்படும். மருத்துவா்களால் பரிந்துரைக்கப்படுவா்களுக்கு எக்கோ பரிசோதனை, எக்ஸ்ரே, அலட்ராசவுண்ட ஸ்கேன், பெண்களுக்கான கா்ப்பப்பை வாய், மாா்பக புற்றுநோய் பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், கா்ப்பிணிகளுக்கு சிறப்பு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, தாய் சேய் நல ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களும் வழங்கப்படவுள்ளது. மேலும், முதல்வா் மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும். இங்கு வரும் பொதுமக்கள் தங்களின் ஆதாா் அட்டையின் நகலைக் கொண்டு வருதல் அவசியமாகும். காப்பீடு அட்டை வேண்டி விண்ணப்பிப்பவா்கள், குடும்ப அட்டை, ஆதாா் அட்டை, கிராம நிா்வாக அலுவலரிடம் தங்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ. 1.20 லட்சத்துக்கு குறைவாக உள்ளதற்கான சான்றிதழ் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றாா் அவா்.