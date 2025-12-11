கோரிக்கை பட்டை அணிந்து பணியாற்றும் பள்ளி ஆசிரியா்கள்
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் வட்டாரத்தில் இடைநிலை ஆசிரியா்கள் இயக்கம் சாா்பில், சமவேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தி தினமும் பட்டை அணிந்து பள்ளி செல்லும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இதுகுறித்து இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரிய இயக்கத் தலைவா் க.லோகநாதன் கூறியதாவது:
திமுக தோ்தல் அறிக்கையின் படி சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வலியுறுத்தியும், ஊதிய முரண்பாட்டைக் சரிசெய்யக் கோரியும் இடைநிலை ஆசிரியா்கள் கடந்த 1-ஆம் தேதி முதல் தினமும் கருப்புப்பட்டை அணிந்து மாநிலம் முழுவதும் 20 ஆயிரம் ஆசிரியா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா். வருகிற 24-ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சம்பள மீட்புப் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது. கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும் என்றாா் அவா்.
திருப்பத்தூா் வட்டாரச் செயலா் சூ. ஜோசப் செல்வராஜ், தலைவா் ராமமூா்த்தி, வட்டாரப் பொருளாளா்ஆனந்தராஜ் ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.