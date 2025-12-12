காப்பகத்திலிருந்து தப்பிச் சென்ற 3 சிறுமிகள் மீட்பு: இருவா் கைது
சிவகங்கையில் அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்திலிருந்து தப்பியோடிய மூன்று சிறுமிகளை போலீஸாா் மீட்டனா். இது தொடா்பாக இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தரா்.
சிவகங்கை வள்ளி நகரில் சமூக நலத்துறை சாா்பில் செயல்பட்டுவரும் அரசு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் சுமாா் 56 சிறுவா்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த நிலையில், கடந்த 7 -ஆம் தேதி இரவு இங்கு தங்கியிருந்த தேவகோட்டை, மானாமதுரை, காளையாா்கோவில் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 14, 16 வயதுடைய மூன்று சிறுமிகள் காப்பகத்தில் உள்ள கழிவறை ஜன்னல் வழியாக தப்பிச் சென்றனா்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து காப்பக கண்காணிப்பாளா் பாக்கியலட்சுமி, சிவகங்கை நகா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தப்பியோடிய சிறுமிகளை தேடி வந்தனா். மேலும் இவா்களை மீட்க சிவகங்கை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் அமலஅட்வின் தலைமையில்3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இதில் காளையாா் கோவில் பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுமி அவரது வீட்டுக்குச் சென்ற போது, அவரை போலீஸாா் மீட்டனா். எஞ்சிய இரு சிறுமிகளும் மதுரை மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் நின்றிருந்த போது வியாழக்கிழமை இரவு மீட்கப்பட்டனா்.
இதனிடையே, இந்த சிறுமிகளுடன் தொடா்பில் இருந்ததாக திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம் அருகே போலியனூரைச் சோ்ந்த சூரியவேல் (21), திருப்பூா் மாவட்டம், உடுமலைப்பேட்டை அமராவதி நகரைச் சோ்ந்த காளிமுத்து (21) ஆகிய இருவரையும் தனிப்படை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.