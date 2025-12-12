சிவகங்கை

சொத்துத் தகராறில் 3 ஏக்கா் வாழை மரங்கள் வெட்டி சாய்ப்பு

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே சொத்துத் தகராறில் 3 ஏக்கா் வாழை மரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டதாக காவல் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
திருப்புவனம் அருகே மணலூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ராமகிருஷ்ணன். இவா் அருகேயுள்ள கழுகோ்கடை கிராமத்தைச் சோ்ந்த ராமகிருஷ்ணனின் நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்து 3 ஏக்கரில் வாழை பயிரிட்டாா். இந்த நிலையில் வயலுக்குள் புகுந்த மா்ம நபா்கள் அங்கிருந்த வாழை மரங்களை வெட்டி சாய்த்து விட்டு தப்பிச் சென்றனா். இதுகுறித்து சங்கையா திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதில் ராமகிருஷ்ணன் இறந்துவிட்ட நிலையில், இவரது மகன் கோபாலுக்கும், அவரது சகோதரிகளுக்கும் ஏற்பட்ட சொத்து தகராறில் வாழை மரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருந்தாா்.

இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

