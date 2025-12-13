அனுபவத்தின் மூலமே வழக்காடுவதை கற்றுக் கொள்ள முடியும்: நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி
அனுபவத்தின் மூலமே வழக்காடுவதைக் கற்றுக் கொள்ள முடியும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், அரசனூரில் உள்ள பிரிஸ்ட் நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழக சட்டக் கல்லூரியில் பிரிஸ்ட் மாதிரி நீதிமன்ற சங்க தொடக்க விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி கலந்து கொண்டு தொடங்கிவைத்தாா். நிகா்நிலை பல்கலைக் கழகப் பதிவாளா் எம். அப்துல்கனிகான், சிறப்பு சட்ட அலுவலா் எஸ். நித்யானந்தம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சட்டக் கல்லூரி முதல்வா் ஷாஜி தொகுத்தளித்தாா்.
இந்த விழாவில் நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி பேசியதாவது: சட்டக் கல்லூரியில் படிப்பை முடித்து வெளியே வந்தவுடன் வழக்குரைஞா் தொழிலை மேற்கொள்ளாமல் நல்ல வழக்குரைஞா் அலுவலகத்தில் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். அதில் கிடைக்கும் அனுபவத்தின் மூலம் கற்றுக் கொண்டதை அடித்தளமாக வைத்து வழக்காட வேண்டும். அப்படி இல்லையெனில், உங்கள் கட்சிக்காரா்களிடம் நம்பிக்கையைப் பெற முடியாமல் போய்விடும்.
தேவையில்லாத, விரும்பத்தகாத மனுக்களை நீங்கள் தாக்கல் செய்து நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்கக் கூடாது. அப்படி செய்வதால் உண்மையான, நியாமான கோரிக்கைகளுக்கான வழக்கை நடத்த முடியாமல் போகும். வழக்குரைஞா் என்பவா் சுதந்திரமான மனம், தடையற்ற எண்ணங்களைக் கொண்டவராவாா்.
அதனால்தான் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் தீவிரமாக பங்காற்றியவா்களில் பெரும்பாலானோா் வழக்குரைஞா்களாகவே இருந்தனா் என்பதில் நாம் பெருமை கொள்ளலாம். பொறுப்புமிக்க சட்டக்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் மது, புகையிலை, போதை மருந்து இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் என்ற உறுதியை அவசியம் எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதைத் தொடா்ந்து, சட்டக் கல்லூரி நிா்வாகிகளுக்கும், பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கும் பதக்கம், சான்றிதழ்களை நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி வழங்கினாா். முன்னதாக, பிரிஸ்ட் நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழக துணைவேந்தா் டி.வி. கிறிஸ்டி வரவேற்றாா். இணை முதல்வா் ஆா். தியாகராஜன் நன்றி கூறினாா்.