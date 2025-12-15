பெண்ணிடம் தங்கச் சங்கிலிப் பறிப்பு வழக்கு: இருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் பெண்ணிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த வழக்கில் இருவருக்கு மூன்றாண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
காரைக்குடி பாப்பா ஊருணிப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் இந்திரா. இவா் பெட்டிக் கடை நடத்தி வந்தாா். இந்த நிலையில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு கடையில் இருந்தபோது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவா் முகவரி கேட்பதுபோல் நடித்து இந்திரா கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 பவுன் தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்துச் சென்றனா். இது தொடா்பாக காரைக்குடி தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாரால் சிவகங்கை நகா் வாணியங்குடியைச் சோ்ந்த சங்கா் (எ) குட்டைசங்கா் (32), வைரம்பட்டியைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாா் (29 ) ஆகியோரை கைது செய்யப்பட்டு வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வழக்கு விசாரணை காரைக்குடி குற்றவியல் நீதித் துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதையடுத்து, வழக்கின் இறுதி விசாரணைமுடிவடைந்த நிலையில், குற்றவாளிகள் சங்கா் (எ)குட்டைசங்கா், ராஜ்குமாா் ஆகியோருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 5,000 அபராதமும் விதித்து நீதித் துறை நடுவா் காா்மேக கண்ணன் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
இந்த வழக்கில் தண்டனை பெற்ற ராஜ்குமாா் என்பவா் திருப்பூா் ஊத்துக்குளி காவல் நிலையத்தில் பதிவான திருட்டு வழக்கில் கைதாகி 2 ஆண்டுகள் தண்டனை பெற்று கோயம்புத்தூா் சிறையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.