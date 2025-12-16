சிவகங்கை
மின்சாரம் பாய்ந்ததில் பெண் உயிரிழப்பு
சிவகங்கையில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் பெண் உயிரிழந்தாா்.
சிவகங்கையில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் பெண் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சிவகங்கை அசீஸ் நகரைச் சோ்ந்த பால் வியாபாரி கஸ்பா். இவரது மனைவி லூசியா (48). இவா், செவ்வாய்க்கிழமை காலை தனது வீட்டிலிருந்த தண்ணீா் மோட்டாரின் சுவிட்சை இயக்கியபோது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கீழே விழுந்து சுய நினைவிழந்தாா்.
இதையடுத்து, இவரை சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் லூசியா ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து சிவகங்கை நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.