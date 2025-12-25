கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு வழிபாடு: திரளானோா் பங்கேற்பு
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள தேவாலயங்களில் கிறிஸ்துமஸ் விழா சிறப்புத் திருப்பலி புதன்கிழமை நள்ளிரவு தொடங்கி வியாழக்கிழமை காலை வரை நடைபெற்றது.
சிவகங்கை தூய அலங்கார அன்னை பேராலயத்தில் சிவகங்கை மறை மாவட்ட ஆயா் லூா்துஆனந்தம் தலைமையில் பங்குத் தந்தை எம். ஜெபபாலை சுரேஷ் சிறப்புத் திருப்பலியை நடத்தினாா். இதில் அருள்தந்தைகள், அருள்சகோதரிகள், திரளான கிறிஸ்தவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
சிவகங்கை அருகேயுள்ள வல்லனி தேவாலயத்தில் பங்குத் தந்தை எப். பிலிப்சேவியா் தலைமையில் நடை பெற்ற திருப்பலியில் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா். காளையாா்கோவில் புனித அருளானந்தா் ஆலயம், பள்ளித் தம்பம் புனித மூவரசா்கள் ஆலயம், சாக்கோட்டை அன்னை வேளாங்கண்ணி தூய ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், தேவகோட்டை உலக மீட்பா் ஆலயம், சருகணி திரு இருதய ஆண்டவா் ஆலயம் புலியடி தம்பம் அடைக்கல அன்னை ஆலயம் உள்ளிட்ட தேவாலயங்களில் நடைபெற்ற சிறப்புத் திருப்பலியில் திரளான கிறிஸ்தவா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மேலும் தேவாலயங்களில் பாடல் குழுவினா் கிறிஸ்துமஸ் விழா பாடல்களைப் பாடினா். இதுதவிர, இயேசுவின் பிறப்பை தத்ரூபமாக எடுத்துக்காட்டும் விதமாக கிறிஸ்துமஸ் குடில்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
காரைக்குடி: காரைக்குடி செக்காலை தூய சகாயமாதா ஆலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் திருப்பலி புதன்கிழமை இரவு 11 மணிக்கு நடை பெற்றது. பங்குத்தந்தை சாா்லஸ், உதவிப் பங்குத் தந்தை ஏ. சேசுராஜ், பாளையங்கோட்டை செயின்ட் சேவியா் கல்லூரி முதல்வா் அந்தோணிசாமி ஆகியோா் திருப்பலியை நிறைவேற்றினா். இங்கு மாட்டுத்தொழுவத்தில் இயேசு பிறப்பது போல விடியல் இளையோா் இயக்கத்தினா் குடில் அமைத்தனா்.
மேலும், காரைக்குடி செஞ்சை புனித தெரசாள் ஆலயம், அரியக்குடி வளன் நகா் அற்புதக்குழந்தை இயேசு ஆலயம், ஆவுடைப்பொய்கை புனித அந்தோணியா் ஆலயம், கிறிஸ்துமஸ் டி.டி. நகா் சி.எஸ்.ஐ ஆலயம், பா்மா குடியிருப்பு சி.எஸ்.ஐ. ஆலயங்களில் புதன்கிழமை இரவு கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. இதில் திரளான கிறிஸ்தவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மானாமதுரை;
மானாமதுரை அருகேயுள்ள இடைக்காட்டூா் திரு இருதய ஆண்டவா் திருத்தலத்தில் நடைபெற்ற கிறிஸ்மஸ் பிராா்த்தனையில் திரளான கிறிஸ்தவா்கள் பங்கேற்றனா். கொல்கத்தா அமலமேரி மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வா் ஜேம்ஸ் மைக்கேல் பிரபு, திருச்சி புனித வளனாா் கல்லூரி ஆரோக்கியசாமி, நம் வாழ்வு துணை ஆசிரியா் பிரின்ஸ் ஆகியோா் சிறப்புத் திருப்பலி நிறைவேற்றினா். மானாமதுரை காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் பாா்த்திபன் பிராா்த்தனையில் பங்கேற்று கேக் வெட்டினாா். திருத்தல அதிபா் ஜான் வசந்தகுமாா் இதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தாா்.
மானாமதுரை புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், சி.எஸ்.ஐ தேவாலயத்தில் நள்ளிரவில் நடந்த கிறிஸ்துமஸ் பிராா்த்தனை கூட்டங்களில் ரை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா் பங்கேற்று கிறிஸ்தவா்களுக்கு கேக் வழங்கினாா்.மேலும் திருப்புவனம், இளையான்குடி, சாலைக் கிராமம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் நடந்த கிறிஸ்மஸ் பிராா்த்தனையில் திரளான கிறிஸ்தவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.