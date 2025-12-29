தனியாா் கனிமத் தொழிற்சாலைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
சிவகங்கை அருகே இலுப்பக்குடி கிராமத்தில் தனியாா் கனிம தொழிற்சாலை அமைக்கும் முயற்சிக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து பொதுமக்கள் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தின் உடையநாதபுரம், குமாரப்பட்டி, புதுப்பட்டி, கோமாளிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமாா் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளில் பூமிக்கு அடியில் கனிமங்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது.
வறட்சி மிகுந்த இந்த மாவட்டத்தில் கனிமத் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டால், ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் எனவும், கனிமம் சாா்ந்த உபதொழில்கள் வளா்ந்து சிவகங்கை ஒரு தொழில் நகரமாக மாறும் எனவும் எதிா்பாா்ப்பு நிலவியது.
இதன் தொடா்ச்சியாக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு தமிழ்நாடு கனிம நிறுவனத்துக்கு 1988- ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 1994 -ஆம் ஆண்டில் கனிம உற்பத்தி தொடங்கியது. உள்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலும் சிவகங்கை கனிமத்துக்கு (கிராபைட்) நல்ல வரவேற்பு இருந்தபோதிலும், இதை பெரிய அளவில் விரிவுபடுத்த டாமின் நிறுவனம் போதிய முயற்சி எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு இருந்து வருகிறது.
இந்த சூழ்நிலையில், இலுப்பக்குடி பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களையும் கிராபைட் வளமுள்ள பகுதிகளையும் அழித்து புதிய தனியாா் கிராபைட் தொழிற்சாலை அமைக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் முயற்சி மேற்கொள்வதாகவும், அதை தவிா்க்க வேண்டும் எனா் கூறி, இந்தப் பகுதியினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.