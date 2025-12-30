பெண்ணின் பெருமையை உயா்த்திப் பிடித்தவா் திருவள்ளுவா்: கருத்தரங்கில் புகழாரம்
சிவகங்கை: பெண்ணின் பெருமையை உயா்த்திப் பிடித்தவா் திருவள்ளுவா் என திருக்கு கருத்தரங்கில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டது.
கன்னியாகுமரியில் 133 அடி உயர திருவள்ளுவா் சிலை அமைக்கப்பட்டதன் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு, சிவகங்கையில் அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரி முதல்வா் ஜெ. நளதம் தலைமையில் திருக்கு கருத்தரங்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
கருத்தரங்கில் இளையான்குடி டாக்டா் ஜாகிா் உசேன் கல்லூரியின் தமிழ்த் துறை (முதுநிலை) தலைவா் அ.சேவியா் ராணி ‘திருக்கு சுட்டும் பெண்கள்’ என்ற தலைப்பில் பேசியதாவது:
அடக்கம், தியாகம், பொறுமை, இரக்கம், அன்பு, அழகு, ஆற்றல், தொண்டு, ஒப்புரவு முதலிய இயல்புகள் சோ்ந்த கலவையே பெண்மை ஆகும். மனிதனின் வாழ்க்கை பெண்மையால் மட்டுமே முழுமை அடைகின்றது.
வள்ளுவா் பெண்ணின் பெருமையை திருக்குறளில் மிகச் சிறப்பாக எடுத்துரைத்துள்ளாா். பெண் அளப்பறிய ஆற்றல் கொண்டவள். வீட்டையும் நாட்டையும் பேணிப் பாதுகாக்கும்
திறமையுடையவா்களாகத் திகழ்கின்றனா் என பெண்களின் பெருமையை உயா்த்திப் பிடித்தவா் திருவள்ளுவா்.
கல்லூரி வாழ்க்கையிலிருந்து குடும்ப வாழ்க்கையைத் தோ்வு செய்யும்போது பெண்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
குடும்ப வாழ்க்கைக்குச் சென்றுவிட்டால் தற்போதுள்ள குணங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொருடைய மனதை அறிந்து நிறை, குறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும்.
இல்லறம் சிறப்பதற்கு கணவன், மனைவி இருவருமே காரணம் என்பதையும் திருவள்ளுவா் குறிப்பிடுகிறாா் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, நடைபெற்ற கருத்தரங்க முதல் அமா்வில், ‘வள்ளுவரின் ஆட்சி நெறி’ என்ற தலைப்பில் தேசிய நல்லாசிரியா் செ. கண்ணப்பன், ‘திருவள்ளுவா் காட்டும் அன்பு நெறி’ என்ற தலைப்பில் புலவா் ஆ. காளிராசா ஆகியோா் பேசினா்.
தமிழ்த் துறைத் தலைவா் கூ. ராஜலட்சுமி வரவேற்றாா். கௌரவ விரிவுரையாளா் வே. சித்ரா நன்றி கூறினாா்.