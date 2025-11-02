இளைஞா் வெட்டிக் கொலை
சிவகங்கை பேருந்து நிலையப் பகுதியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
சிவகங்கை மேல ரத வீதியைச் சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் மகன் ராஜேஷ் (20). இவா், தனது நண்பா்கள் பிருத்வி, பேரரசு ஆகியோருடன் சனிக்கிழமை இரவு சுமாா் 10 மணி அளவில் சிவகங்கை பேருந்து நிலையத்துக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்தாா்.
அப்போது அங்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 போ் ராஜேஷை நோக்கி அரிவாளுடன் வந்தனா். இதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்த ராஜேஷ் அங்கிருந்து, அருகிலிருந்த பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்துக்கு ஓடினாா். ஆனாலும், அந்த மூவரும் அவரை விரட்டிச் சென்று, வெட்டிக் கொன்றனா். பின்னா், அவா்கள் தாங்கள் வந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றனா்.
தகவல் அறிந்த போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து ராஜேஷின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். உயிரிழந்த ராஜேஷ் மீது ஏற்கெனவே பல வழக்குகள் உள்ளன.
இது தொடா்பாக மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். சிவப்பிரசாத் உத்தரவின் பேரில், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் அமல அட்வின் மேற்பாா்வையில், ஆய்வாளா்கள் அன்னராஜ் , இளையராஜா ஆகியோா் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட மூன்று தனிப்படையினா் விசாரித்து வருகின்றனா்.