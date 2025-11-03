சிவகங்கை
கானாடுகாத்தான் பகுதியில் நவ.7-இல் மின் தடை
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே கானாடுகாத்தான் பகுதியில் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 7) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து காரைக்குடி மின் கோட்ட செயற்பொறியாளா் எம். லதா தேவி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கானாடுகாத்தான் துணை மின் நிலையத்தில் நவ. 7-ஆம் தேதி மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவிருப்பதால், அன்றைய தினம் ஸ்ரீராம்நகா், கோட்டையூா், வேலங்குடி, பள்ளத்தூா், செட்டிநாடு, கானாடுகாத்தான், கொத்தமங்கலம், நெற்புகப்பட்டி, ஆவுடைப்பொய்கை, ஓ.சிறுவயல், ஆத்தங்குடி, பலவான்குடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்சார விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.