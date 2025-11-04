நகை பறிப்பு வழக்கு: சிறுவன் உள்பட 6 போ் கைது
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் ஆசிரியையிடம் நகையைப் பறித்த வழக்கில், சிறுவன் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
மானாமதுரை பேருந்து நிலையம் அருகே கீழமேல்குடி சாலையில் வசித்து வருபவா் சுதா (39). இவா் சிவகங்கை அருகே சுந்தரநடப்பு அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியையாக வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இவா் கடந்த மாதம் 29-ஆம் தேதி மாலை பள்ளி முடிந்து தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தாா். மானாமதுரை செய்களத்தூா் விலக்குப் பகுதியில் வந்த போது, அந்த வழியாக இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களில் முகமூடி அணிந்து வந்த 5 போ் சுதாவின் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி கீழே தள்ளி அவா் அணிந்திருந்த 11 பவுன் தாலிச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து மானாமதுரை சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா். விசாரணையில், சுதாவிடமிருந்து நகையைப் பறித்துச் சென்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழத்தூவல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த நாகமுனீஸ்வரன் (25), ராமேசுவரத்தைச் சோ்ந்த ராம்பிரசாத் (25), பீபியேந்தலைச் சோ்ந்த சூரியபிரகாஷ் (18), மதுரை தெப்பக்குளத்தைச் சோ்ந்த துரைராஜ் (18), 16 வயது சிறுவன் ஒருவா் என்பதும், இவா்களிடமிருந்து நகையை வாங்கி விருதுநகா் மாவட்டம், நரிக்குடி அருகேயுள்ள தேளி கிராமத்தைச் சோ்ந்த திராவிடமணி (19) என்பவா் பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இவா்கள் 6 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து நகையை மீட்டனா்.
இவா்கள் சென்னையிலிருந்து பசும்பொன் கிராமத்தில் நடைபெற்ற தேவா் குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்கச் சென்ற போது, இந்த நகை பறிப்புச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.