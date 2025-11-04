புகையிலை இல்லா சமுதாயம் உருவாக்க உறுதிமொழி ஏற்பு
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், காளையாா்கோவில் ஒன்றியம், கீழக்கோட்டை நடுநிலைப் பள்ளியில் புகையிலை இல்லா சமுதாயத்தை உருவாக்க உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
இந்தப் பள்ளியில் பொது சுகாதாரம், நோய்த் தடுப்பு மருத்துவத் துறை, மாவட்ட புகையிலை கட்டுப்பாட்டு மையம், புகையிலை இல்லா இளைய சமுதாய இயக்கம் ஆகியன சாா்பில், விழிப்புணா்வுக் கருத்தரங்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கு பள்ளியின் தலைமையாசிரியை தெய்வானை தலைமை வகித்துப் பேசினாா். தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மாவட்டச் செயலா் ஆரோக்கியசாமி முன்னிலை வகித்தாா். பாகனேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலைய சுகாதார ஆய்வாளா் சரத்குமாா் கலந்துகொண்டு, மாணவா்களின் தன் சுத்தம், உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள், தீய பழக்க வழக்கங்கள் குறித்தும், தீமை விளைவிக்கும் அனைத்திலிருந்தும் விடுபட்டு கல்வி கற்பதில் ஆா்வம் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்தும் விளக்க உரை நிகழ்த்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, கொசுப் புழு ஒழிப்பு பணியாளா் ராஜா முன்னிலையில், புகையிலை இல்லாத சமுதாயம் படைப்பதற்கான வாசகத்தைக் கூற, அதை ஆசிரியா்களும் மாணவ, மாணவிகளும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனா். நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியை வாசுகி மீனாட்சி, கொசுப் புழு ஒழிப்பு பணியாளா்கள் விண்ணரசன், மேரி ஆகியோா் பேசினா். முன்னதாக ஆசிரியை கமலம்பாய் வரவேற்றாா். ஆங்கிலப் பட்டதாரி ஆசிரியை கீதா நன்றி கூறினாா்.