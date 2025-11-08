காரைக்குடி அருகே பெண் கொலை: காா் ஓட்டுநா் கைது
காரைக்குடி அருகே காருக்குள் பெண்ணைக் கல்லால் அடித்துக் கொலை செய்த வழக்கில், காா் ஓட்டுநரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி மருதுபாண்டியா் நகரைச் சோ்ந்தவா் பாண்டிகுமாா். வெளிநாட்டில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இவரது மனைவி மகேஸ்வரி (38). இவா்களுக்கு இரு மகள்கள் உள்ளனா்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை வீட்டு மனை இடம் பாா்க்கச் சென்ற மகேஸ்வரி, காரைக்குடி அருகே ஆவுடைப்பொய்கை பகுதியில் உள்ள தைல மர காட்டுப்பகுதியில் காருக்குள் கொலை செய்யப்பட்டுக் கிடந்தாா். இதுகுறித்து குன்றக்குடி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து தனிப் படை அமைத்து தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டனா்.
கொலை செய்யப்பட்ட மகேஸ்வரிக்கு, அவரது வீட்டின் அருகேயுள்ள சசிக்குமாா் (32) காா் ஓட்டக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளாா். மேலும், மகேஸ்வரின் காரின் ஓட்டுநராகவும் அவா் இருந்தாா். இதையடுத்து, அவரிடம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் மகேஸ்வரியைக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
மகேஸ்வரியிடம், சசிக்குமாா் பணம் வாங்கியிருந்ததால் அதை அவா் திருப்பித்தருமாறு அடிக்கடி கேட்டாா். அதனால் வீட்டு மனை இடம் பாா்ப்பதாகக் கூறி, ஆவுடைப்பொய்கை பகுதிக்கு மகேஸ்வரியை காரில் அழைத்துச்சென்று, அங்கு கல்லால் தாக்கி அவரைக் கொலை செய்துவிட்டு தங்க நகைகளையும் சசிக்குமாா் திருடிச் சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சசிக்குமாரை போலீஸாா் கைது செய்து அவரிடமிருந்து 13 பவுன் தங்க நகைகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.