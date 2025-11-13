சிவகங்கை
குழந்தைகள் தின அறிவியல் கண்காட்சி
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகேயுள்ள அமராவதிபுதூா் ஸ்ரீராஜராஜன் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, அறிவியல் கண்காட்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கண்காட்சியை அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தா் சொ. சுப்பையா பாா்வையிட்டு மாணவ, மாணவிகளிடம் விளக்கங்களைக் கேட்டறிந்தாா். காரைக்குடி மத்திய மின்வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதுநிலைத் தொழில்நுட்ப அதிகாரி வி. சரவணக்குமாா், பள்ளியின் முதல்வா் மெ.வடிவாம்பாள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
கண்காட்சியில், உலகப் புகழ் பெற்ற 70 -விஞ்ஞானிகள் போல வேடமணிந்த மாணவா்கள், சுமாா் 350 அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து பாா்வையாளா்களுக்கு விளக்கினா்.