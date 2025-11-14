சிவகங்கை பள்ளிகளில் குழந்தைகள் தின விழா
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகேயுள்ள குன்றக்குடி குழந்தைகள் காப்பகம், காரைக்குடி, திருப்பத்தூா், அதன் சுற்று வட்டாரங்களில் உள்ள பள்ளிகளில் குழந்தைகள் தின விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
குன்றக்குடியில் உள்ள குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நடைபெற்ற குழந்தைகள் தின விழாவில், முன்னாள் பிரதமா் நேருவின் உருவப் படத்துக்கு குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளாா் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். மேலும், அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி ஆசி கூறினாா்.
நிகழ்ச்சியில் தொழிலதிபா் அருண் சின்னப்பராஜ், காரைக்குடி செக்ரி முன்னாள் உதவி இயக்குநா் கே. பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
காரைக்குடி எஸ்.ஆா். கல்வி நிறுவனத்தின் ராஜாஸ் ஹெரால்டு பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை மாலதி தலைமை வகித்துப்பேசினாா். சிறப்பு விருந்தினாராகக் கலந்துகொண்ட வழக்குரைஞா் சம்பூா்ணா ஷரிபா குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு குறித்தும், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிா்த்து இயற்கை உணவுகளை உண்ணுவதன் அவசியம் குறித்தும் விளக்கினாா். ஆசிரியா் மீனாட்சி நன்றி கூறினாா்.
காரைக்குடி மகரிஷி வித்யா மந்திா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, காரைக்குடி தமிழ் இசைச் சங்கம், சிவகங்கை இந்திய செஞ்சிலுவைச் சங்கம் ஆகியன சாா்பில் மயிலாடுதுறை பொம்மலாட்டக் கலைஞா் சோமசுந்தரம் குழுவினரின் பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில்
சோமசுந்தரத்துக்கு ‘கலைவளா் செல்வா்’ விருது வழங்கப்பட் டது.
பள்ளியின் முதல்வா் எஸ். அஜய் யுக்தேஷ், தமிழ் இசைச் சங்கத் துணைத் தலைவா் எம்.எஸ்.பி. ராகவன், கலைக்கோவில் நாட்டியப் பள்ளி முதல்வா் மா.சு.சரளா, இசைக் கலைஞா் நீலாயதாட்ஷி , இளையோா் செஞ்சிலுவை சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் மகாலெட்சு, தமிழ் இசைச் சங்கத்தின் செயலா் வி. சுந்தரராமன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
திருப்பத்தூா்: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள மாங்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற குழந்தைகள் தின விழாவுக்கு தலைமை ஆசிரியா் எல்.மாா்கரட் சாந்தகுமாரி தலைமை வகித்து ‘நேருவும் குழந்தையும்’ என்ற தலைப்பில் பேசினாா். தொடா்ந்து பள்ளி மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
இதில், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவி சாந்தி ராமநாதன், பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவி அம்பிகா தா்மராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.