இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலகத்துக்குள் நாய்களை விடும் போராட்டம் நடத்த முடிவு
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலகத்துக்குள் வருகிற டிச. 9-ஆம் தேதி நாய்களை விடும் போராட்டம் நடத்த மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
இளையான்குடியில் கட்சியின் நகர நிா்வாகிகள் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் உமா் தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுச் செயலா் சைபுல்லாஹ் சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதில் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட, நகர நிா்வாகிகள் பஷீா் அகமது, மஹ்பூப், யூசுப், சிக்கந்தா் பாட்சா, உஸ்மான், அபூபக்கா், சாகுல் தொழிற்சங்க நகரச் செயலா் அஜ்மல் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இளையான்குடி பேரூராட்சிப் பகுதியில் அதிகரித்து வரும் நாய்கள் எண்ணிக்கையால் பொதுமக்கள் வீதிகளில் அச்சத்துடன் நடமாடுகின்றனா். மேலும், அடிக்கடி மக்களை நாய்கள் கடிக்கும் சம்பவங்களும் நிகழ்கின்றன. நாய்கள் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த பலமுறை வலியுறுத்தியும் பேரூராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மேலும், நகரில் குப்பைக் கிடங்கை இடமாற்றம் செய்யக் கோரியும், பொதுமக்களின் சுகாதாரத்துக்கு கேடு விளைவிக்கும் வகையில் குப்பைகள் எரிக்கப்படுவதைக் கண்டித்தும் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி சாா்பில் டிச. 9-ஆம் தேதி இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலகத்துக்குள் நாய்களை விடும் போராட்டம் நடத்த தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.