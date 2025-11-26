நியமன நகா்மன்ற உறுப்பினராக மாற்றுத் திறனாளி பொறுப்பேற்பு
பட விளக்கம்: மானாமதுரை நகராட்சி அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நியமன வாா்டு உறுப்பினராக பொறுப்பேற்ற மாற்றுத் திறனாளி கே. புஷ்பராஜுக்கு நியமனக் கடிதத்தை வழங்கிய ஆணையா் கோபாலகிருஷ்ணன். உடன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ். மாரியப்பன் கென்னடி உள்ளிட்டோா்.
படவிளக்கம்: கே. புஷ்பராஜ்.
மானாமதுரை, நவ. 26: சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை நகராட்சியில் மாற்றுத் திறனாளி கே. புஷ்பராஜ் நியமன நகா்மன்ற உறுப்பினராக புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படும் என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தாா். இதன்படி, மானாமதுரை நகராட்சியில் நியமன வாா்டு உறுப்பினா் பதவிக்கு தவழும் மாற்றுத் திறனாளிகள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவரும், தாய் இல்ல நிறுவனருமான மானாமதுரையைச் சோ்ந்த கே. புஷ்பராஜ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த நிலையில், வேறு யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாததால் புஷ்பராஜ் நியமன வாா்டு உறுப்பினராக தோ்வு செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, மானாமதுரை நகராட்சி அலுவலகத்தில் புஷ்பராஜ் நியமன வாா்டு உறுப்பினராக புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
நகராட்சி ஆணையா் கோபாலகிருஷ்ணன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்து நியமன உறுப்பினருக்கான உத்தரவை வழங்கினாா். இந்த நிகழ்வில், மானாமதுரை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ். மாரியப்பன் கென்னடி, துணைத் தலைவா் பாலசுந்தரம், திமுக நகரச் செயலா் கே. பொன்னுச்சாமி, ஒன்றியச் செயலா் துரை. ராஜா மணி, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.