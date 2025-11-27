குடியிருக்கும் வீட்டை இடிப்பதைக் கண்டித்து விவசாயி தீக்குளிக்க முயற்சி
சிவகங்கை: திருப்பத்தூா் அருகே குடியிருக்கும் வீட்டை இடிப்பதைக் கண்டித்து விவசாயி தனது குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே ஆ. தெக்கூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வெள்ளைச்சாமி மகன் பச்சையப்பன் (52). இவா், கடந்த 2008-இல் இந்திரா நினைவு குடியிருப்புத் திட்டத்தின்கீழ் தனது தாயாரின் பெயரில் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட ஆதிதிராவிடா் குடியிருப்பில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், பச்சையப்பன் குடியிருக்கும் வீடானது நத்தம் புறம்போக்கு இடத்தில் உள்ளது. இதையடுத்து, அதே ஊரைச் சோ்ந்த நபா் ஒருவா் வழக்குத் தொடா்ந்ததன்பேரில் திருப்பத்தூா் நீதிமன்றத் தீா்ப்புப்படி, கிராம நிா்வாக அலுவலா், தலையாரி, நில அளவையா் ஆகியோா் காவல் துறை மூலமாக ஆதிதிராவிடா் குடியிருப்பில் உள்ள பச்சையப்பன் வீட்டை இடிக்க புதன்கிழமை முற்பட்டனா். இதைக் கண்டித்து பச்சையப்பன் தனது குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்றாராம். இதைத் தடுத்து நிறுத்திய போலீஸாா் அவா்களை சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க அறிவுறுத்தி அனுப்பிவைத்தனா்.
இதையடுத்து, புதன்கிழமை பிற்பகலில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் சென்று பச்சையப்பன் அளித்த மனுவில், நான் வசிக்கும் நத்தம் புறம்போக்கு இடத்தில் பல தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வருகிறேன். வீட்டு வரி ரசீதும் செலுத்தி வருகிறேன். எனது குடும்பம், குழந்தைகள் வாழ்வதற்கு வேறு இடம் கிடையாது. எனது குழந்தைகள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு அந்த இடத்துக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டாா்.