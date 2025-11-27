சிவகங்கை
மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு
மானாமதுரை அருகே புதன்கிழமை மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழந்தாா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகேயுள்ள வாகுடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி சுப்பிரமணி (60). இவா் கிராமத்தில் உள்ள தனது வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது மேலே சென்ற மின்கம்பி அறுந்து சுப்பிரமணி மீது விழுந்தது. இதில் மின்சாரம் பாய்ந்து அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மானாமதுரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.