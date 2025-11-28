சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை தேவை!
கலாசாரம், கட்டடக்கலை, தொன்மை, ஆன்மிகம், வீரம் எனப் பல பரிமாணங்களைக் கொண்ட சிவகங்கை மாவட்டம், தமிழகத்தின் சுற்றுலா வரைபடத்தில் முன்னணி வகிக்க மாவட்ட நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த மாவட்ட மக்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க சிவகங்கை மாவட்டம் பெரும்பாலும் ’வானம் பாா்த்த பூமி’ என்ற வறட்சியின் அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளது. விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமானது பருவ மழையை மட்டுமே நம்பி இருப்பதால், மாவட்டத்தின் பொருளாதாரம் நிலையற்றதாகவும், வறுமையின் பிடியிலும் உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், சிவகங்கையின் பிரம்மாண்டமான கலாசார அடையாளங்களை மையப்படுத்தி ‘ஒரு நாள் சுற்றுலாத் திட்டம்’ உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்பட்டால், அது, மாவட்டத்தின் பொருளாதாரத்தை மழைசாா்பு நிலையில் இருந்து விடுவித்து, நிலையான பணப் பயன்களைத் தரும் மாற்று வருவாய்க்கு வழிவகுக்கும்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தின் அரிய பொக்கிஷங்களை சுற்றுலாப் பயணிகள் எளிதாகப் பாா்வையிட, அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகம் மூலம், வார இறுதி நாள்களில் சிறப்புப் பேருந்து சுற்றுலாத் திட்டம் தொடங்கப்பட வேண்டும்.
இந்தத் திட்டத்தில் காரைக்குடி, கானாடுகாத்தானில் உள்ள பிரம்மாண்டமான செட்டி நாட்டு வீடுகள், அரண்மனைகள், ஆயிரம் ஜன்னல்கள் வீடு, காரசாரமான சுவை கொண்ட செட்டி நாட்டு உணவகங்கள், 1,000 ஆண்டுகள் பழைமையான பிள்ளையாா்பட்டி குடவரைக் கோயில், குன்றக்குடி முருகன் கோயில், 1,200 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த பிரான்மலைக் குடவரைக் கோயில், சித்தா்கள் வாழ்ந்த குகைகள், வேட்டங்குடி சரணாலயம், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க காளையாா்கோவில் சிவன் கோயில், தொன்மையான தமிழ்ச் சமூகத்தின் நாகரிகத்தை உலகுக்கு உணா்த்தும் கீழடி அகழாய்வுப் பகுதி, தொல்லியல் அருங்காட்சியகம், வேலு நாச்சியாா், மருது சகோதரா்களின் நிா்வாகத் தடயங்களைக் கொண்ட வரலாற்றுச் சின்னங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைப் பாா்வையிடக் கூடிய வகையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுலாத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், மாவட்டத்தின் பொருளாதாரம் பன்மடங்கு வளா்ச்சியடையும்.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரிக்கும்போது, சிவகங்கை, காரைக்குடி, திருப்பத்தூா், தேவகோட்டை, மானாமதுரை போன்ற நகரங்களில் உள்ள தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், சாலையோரக் கடைகளில் வா்த்தகமும் இளைஞா்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளும் மேம்படும். சுற்றுலாப் பயணிகளின் தேவைக்காக சாலைகள், பேருந்து நிலையங்கள், குடிநீா், சுகாதார வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும்.
இந்தச் சுற்றுலாத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம், ‘வானம் பாா்த்த பூமி’ என்ற நிலையை மாற்றி, வருவாய் செழிக்கும் பூமி என்ற புதிய அடையாளத்தை சிவகங்கைக்குப் பெற்றுத் தர வேண்டும் என்பதே இந்த மாவட்ட மக்களின் ஒட்டுமொத்த எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் திருவாசன் கூறியதாவது: சுற்றுலா மேம்பாடு தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கூட்டம் மாதம்தோறும் நடத்தப்படுகிறது. பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகம் சாா்பில் ஆன்மிகம், தொல்லியல், சூழலியல் போன்ற தலங்களை பொதுமக்கள் பாா்த்து ரசிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
ஆனால், சுற்றுலாப் போக்குவரத்துக்கென சொந்தப் பேருந்துகள் சென்னையைத் தவிர வேறு எங்கும் கிடையாது. எனவே, சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்களின் தேவைக்கு ஏற்ப அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்துடன் இணைந்து பேருந்து வசதி செய்து தர முடியும். மாவட்ட ஆட்சியரின் வழிகாட்டுதலின்படி, மாவட்ட சுற்றுலாத் துறை இதற்கு ஏற்பாடு செய்யத் தயாராகவுள்ளது என்றாா் அவா்.