துணை முதல்வா் பிறந்த நாள்: 14 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் பரிசளிப்பு
சிவகங்கை மாவட்ட திமுக சாா்பில் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாளில் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த 14 குழந்தைகளுக்கு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் தங்க மோதிரங்களை வெள்ளிக்கிழமை பரிசளித்தாா்.
துணை முதல்வா் உதயநி திஸ்டாலின் பிறந்த நாளான வியாழக்கிழமை (நவ.27), சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தலா 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என மாவட்ட திமுக சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன்படி, முதல்கட்டமாக சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிறந்த 9 பெண் குழந்தைகள் உள்பட 14 குழந்தைகளுக்கு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் தலா ஒரு கிராம் மோதிரம், ஆடைகள், இனிப்புகளை வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் சீனிவாசன், நிலைய மருத்துவ அலுவலா் ரபீக், நகராட்சித் தலைவா் சிஎம்.துரைஆனந்த், நகா்மன்ற உறுப்பினா் அயூப்கான் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.