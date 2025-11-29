சிவகங்கை நகரின் முக்கியச் சாலைகளை சீரமைக்க கோரிக்கை
சிவகங்கை நகரில் சேதமடைந்துள்ள முக்கியச் சாலைகளான ரயில் நிலையம் செல்லும் சாலை, அரசு மகளிா் கல்லூரி செல்லும் சாலையைச் சீரமைக்க பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
சிவகங்கை அருகேயுள்ள காஞ்சிரங்கால் ஊராட்சி பகுதியில் ஆட்சியா் அலுவலகத்திலிருந்து புதூா் வழியாக ரயில் நிலையம் செல்லும் தாா்ச் சாலை நீண்ட காலமாக சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக காணப்படுகிறது. இதனால், அந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
சேதமடைந்த சாலையால் அரசு ஊழியா்கள் உரிய நேரத்துக்குள் ரயில் நிலையம் செல்ல முடியாததால் ரயிலைத் தவறவிடும் சூழலும் நிலவி வருகிறது.
எனவே, இந்தச் சாலையால் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள், அரசு ஊழியா்கள் அவதிப்படும் நிலையை கருத்தில் கொண்டு போா்க்கால அடிப்படையில் சாலையைச் சீரமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனா்.
சிவகங்கை ஆட்சியா் அலுவலகப் பெருந்திட்ட வளாகத்தில் அரசு மகளிா் கல்லூரி செல்லும் சாலையில் சுமாா் 200 மீட்டா் சாலைப் பகுதி குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் மாணவிகள், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகம், நீதிமன்றம், மகளிா் கல்லூரி ஆகியவை அமைந்துள்ள பெருந்திட்ட வளாகப் பகுதியில் உள்ள இணைப்புச் சாலை பராமரிப்பின்றி உள்ளது.
மழைக் காலங்களில் இந்தச் சாலையில் செல்லும் இரு சக்கர வாகனங்கள் அடிக்கடி விபத்துகளில் சிக்கும் நிலை தொடா்வதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
குறிப்பாக, நீதிமன்றம், மகளிா் கல்லூரி நோக்கி செல்லும் முக்கியப் பாதையாக இருப்பதால், மாணவிகள், பெண்கள் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது.
எனவே, இந்தச் சாலையை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள், மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கோரிக்கை விடுத்தனா்.