நீதிமன்ற தடை உத்தரவால், மானாமதுரையில் சிட்கோ தொழில்பேட்டை அமைவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் (சிட்கோ) சாா்பில் சிறிய தொழில் பேட்டை அமைக்கப்படும் என தமிழக அரசு ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தது.
இதற்காக மானாமதுரை பகுதியில் பல்வேறு இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இறுதியாக மானாமதுரை-பரமக்குடி சாலையில் மாங்குளம் வருவாய் பிரிவில் பனிக்கனேந்தல் கிராமத்தில் இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும் இந்த இடம் சிட்கோ நிறுவனத்துக்கு வருவாய்த் துறை சாா்பில் பட்டா மாறுதல் செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து தொழில் பேட்டை அமையவுள்ள அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யும் பணி தொடங்கியது. இதற்கிடையே அந்த இடம் மானாமதுரை சொ்டு தொண்டு நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானது என்றும், இடத்தை சுத்தம் செய்வதை நிறுத்துமாறும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் அந்தப் பணி நிறுத்தப்படாததால் சொ்டு நிறுவனச் செயலா் எல். பாண்டி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் அந்த இடத்துக்குள் பிறா் நுழைவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்ற நீதிமன்றம், சொ்டு தொண்டு நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான இடத்துக்குள் நிறுவனத்தின் செயலா் பாண்டி தவிர வேறு யாரும் உள்ளே செல்லக் கூடாது எனவும், அவரது அனுபவத்தை தடுக்கக் கூடாது எனவும் கடந்த 28- ஆம் தேதி தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.
மேலும் இதுகுறித்த நீதிமன்ற தடை உத்தரவு நகல்கள் மாவட்ட ஆட்சியா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், மானாமதுரை வட்டாட்சியா், சிட்கோ மாவட்ட மேலாளா் ஆகியோருக்கும் அனுப்பப்பட்டது. நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவால் மானாமதுரையில் சிட்கோ தொழில் பேட்டை அமைவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.