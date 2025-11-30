டாஸ்மாக் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினா் இன்று உண்ணாவிரதப் போராட்டம்
காலி மதுபுட்டிகளை திரும்பப் பெறும் விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே அளித்த உறுதியை டாஸ்மாக் நிா்வாகம் மீறியதைக் கண்டித்து திங்கள்கிழமை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என டாஸ்மாக் அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பினா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து டாஸ்மாக் அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பின் தலைவா் பி. முருகன் கூறியதாவது: காலி மதுப் புட்டிகளைத் திரும்பப் பெற டாஸ்மாக் ஊழியா்களை நிா்பந்தப்படுத்தக் கூடாது. இந்தத் திட்டத்துக்கென தனி ஊழியரை நியமிக்க வேண்டும். தனி இடம் ஒதுக்க வேண்டும். மேலும் தனியாக ஒப்பந்தம் விட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளிருப்பு, கடைச் சாவியை ஒப்படைப்பது உள்பட பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
இதையொட்டி நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தையில் டிவைஸில் பத்து ரூபாய் கூடுதலாக ஏற்றுவதில்லை என்று உறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த உறுதியை மீறும் வகையில் ஸ்டிக்கா் வாங்க வற்புறுத்தியதுடன், டிவைசில் கூடுதலாக பத்து ரூபாய் ஏற்றும் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் ஒன்றிணைந்து டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளா் அலுவலக வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை (டிச. 1) உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.