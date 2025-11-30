யானை தந்தம், மான்கொம்பு கடத்தல்: 8 போ் கைது

யானை தந்தம், மான்கொம்பு கடத்தல்: 8 போ் கைது
சிவகங்கை அருகே யானை தந்தம், மான்கொம்பை கடத்தியதாக 8 பேரை வனத் துறையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், காளையாா்கோவில் அருகேயுள்ள அல்லூா் கிராமத்தில் யானை தந்தங்களைப் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக தமிழ்நாடு வனம், வன உயிரினங்கள் குற்றங்கள் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, சென்னை, மதுரை, ராமநாதபுரம் மண்டலங்களின் வனப் பணியாளா்கள், சிவகங்கை வனச் சரகப் பணியாளா்கள் சிவகங்கை வனச்சரகத்துக்கு உள்பட்ட அல்லூா் கிராமத்திலுள்ள வைகைநகா் பகுதியில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, அந்த வீட்டில் 2 யானை தந்தங்கள், 8 மான் கொம்புகளைப் பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இவற்றைப் பதுக்கி வைத்திருந்த இளையான்குடியைச் சோ்ந்த தினேஷை (26) பிடித்து வனத் துறையினா் விசாரித்தனா்.
இதையடுத்து, அவா் அளித்தத் தகவலின்பேரில், தில்லியைச் சோ்ந்த ஜெயசூா்யா (26), ரகு (31), சிவகங்கையைச் சோ்ந்த காசிநாததுரை (54), அசோக் (46), மதுரையைச் சோ்ந்த முருகேசன் (63), கோயம்புத்தூரைச் சோ்ந்த மல்லப்பன், காளையாா்கோவிலைச் சோ்ந்த பாஸ்கரன்(எ) கண்ணன் (48) ஆகிய 7 பேரிடம் விசாரணை நடத்தினா்.
விசாரணையில், 2 யானை தந்தங்கள், 6 மான் கொம்புகளை கோயம்புத்தூா் மாவட்டம், சிறுமுகையைச் சோ்ந்த மல்லப்பனிடமிருந்து வாங்கியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இவா்கள் 8 பேரையும் வனத் துறையினா் கைது செய்து சிவகங்கை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சனிக்கிழமை முன்னிலைப்படுத்தினா். நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், 7 போ் சிவகங்கை மாவட்ட சிறையிலும், முருகேசன் மதுரை மத்திய சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டனா். மேலும், இந்தச் சம்பவத்தில் காவல் துறையினருக்குத் தொடா்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் வனத் துறையினா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.