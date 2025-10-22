சிவகங்கை
மதுக் கடைகள் இன்றும், நாளையும் அடைப்பு
மருது சகோதரா்கள் 224-ஆவது நினைவு நாளை முன்னிட்டு பிற்பகல் முதல் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.24) வரை குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மதுக் கடைகள் மூடப்படும் என சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் கா.பொற்கொடி தெரிவித்தாா்.
சிவகங்கை: மருது சகோதரா்கள் 224-ஆவது நினைவு நாளை முன்னிட்டு வியாழக்கிழமை (அக்.23) பிற்பகல் முதல் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.24) வரை குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மதுக் கடைகள் மூடப்படும் என சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் கா.பொற்கொடி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் வெள்ளிக்கிழமை மருது சகோதரா்களின் 224-வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு, வியாழக்கிழமை பிற்பகல் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை திருப்பத்துாா் பகுதியில் இயங்கும் அரசு மதுக்கடைகள், தனியாா் மதுக் கூடங்கள், சிவகங்கை, மானாமதுரை, திருப்பாச்சேத்தி பகுதிகளில் இயங்கும் தனியாா் மதுக் கூடங்கள், அரசு மதுக் கடைகள் ஆகியவை மூடப்படும் என்றாா் அவா்.