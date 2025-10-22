சிவகங்கை
மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவா் உயிரிழப்பு
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பாச்சேத்தி அருகே செவ்வாய்க்கிழமை அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை மிதித்த முதியவா் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தாா்.
கொத்தங்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பாண்டிவெள்ளி (70). இவா் தனது வயலில் கரும்பு பயிருக்கு உரம் வைப்பதற்காக சென்றபோது, வயல்வெளியில் அறுந்து கிடந்த மின் கம்பியை மிதித்தாா். அப்போது மின்சாரம் பாய்ந்து பாண்டிவெள்ளி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து திருப்பாச்சேத்தி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.