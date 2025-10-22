சிவகங்கை
முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை பகுதி முருகன் கோயில்களில் செவ்வாய்க்கிழமை கந்த சஷ்டி விழா தொடங்கியது.
மானாமதுரையில் ஆனந்தவல்லி அம்மன் சமேத சோமநாதா் சுவாமி கோயிலில் உள்ள வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியா் சந்நிதியில் கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கமாக மூலவருக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜைகள், தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சஷ்டி விரதம் தொடங்கி சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். தொடா்ந்து 6 நாள்கள் நடைபெறும் விழாவில், சுப்பிரமணியா் சுவாமிக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம், பூஜைகள் நடைபெறும்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக சஷ்டி விழா வருகிற 27- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. மானாமதுரை புறவழிச் சாலையில் உள்ள வழிவிடு முருகன் கோயில், இடைக்காட்டூா் பாலமுருகன் கோயில் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரப் பகுதியில் உள்ள முருகன் கோயில்களிலும் சஷ்டி விழா தொடங்கியது.