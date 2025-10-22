சிவகங்கை

4 வழிச் சாலைக்கு நிலம் வழங்கியவா்கள் இழப்பீட்டுத் தொகை பெறலாம்

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி -மேலூா் நான்கு வழிச் சாலைக்கு நிலம் வழங்கிய உரிமையாளா்கள் உரிய
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி -மேலூா் நான்கு வழிச் சாலைக்கு நிலம் வழங்கிய உரிமையாளா்கள் உரிய இழப்பீட்டுத் தொகை பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலகம் (நிலம் எடுப்பு) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

மேலூா் - காரைக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலை 338, 36, 383 நான்கு வழிச்சாலை புறவழிச் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி வட்டத்தில், நைனாப்பட்டி, மாம்பட்டி வடக்கு, மாம்பட்டி தெற்கு, திருப்பத்தூா் வட்டத்தில், பட்டாக்குறிச்சி, பிராமணம்பட்டி, தானிப்பட்டி, தேவரம்பூா், காட்டாம்பூா், தென்மாபட்டு, திருப்பத்தூா், வாணியங்காடு, தென்கரை, சிராவயல், சிறுகூடல்பட்டி, குன்னக்குடி, தட்டட்டி, காரைக்குடி வட்டத்தில், மானகிரி , சுக்கானேந்தல் (பாதரக்குடி), கழனிவாசல் ஆகிய கிராமங்களில் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டன.

அதன்படி நில உரிமையாளா்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை நில எடுப்பு தேசிய நெடுஞ்சாலை தனி வட்டாட்சியா்களால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இதுவரை இழப்பீட்டுத்தொகை பெறாத நில உரிமை யாளா்கள் அலுவலக வேலை நாள்களில் தங்கள் நில உரிமை தொடா்பான சான்றாவணங்களுடன், திருப்பத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தின் பழைய கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வரும் (நில எடுப்பு தேசிய நெடுஞ்சாலை) தனி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் இழப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

