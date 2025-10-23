இளைஞா் கொலை: சிவகங்கையில் உறவினா்கள் சாலை மறியல்
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி அருகே கொலை செய்யப்பட்ட இளைஞரின் குடும்பத்துக்கு அரசு வேலை, நிவாரணம் வழங்கக் கோரி அவரது உறவினா்கள் சிவகங்கை பழைய நீதிமன்ற வாசல் பகுதியில் வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
இளையான்குடி அருகே உள்ள கண்ணமங்கலம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முத்தழகு மகன் சங்கா் (29). இவா் திங்கள்கிழமை இரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக 4 பேரை இளையான்குடி போலீஸாா் கைது செய்தனா். இந்த நிலையில், கொலை செய்யப்பட்ட சங்கரின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை, நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும்.
இந்தக் கொலையில் தொடா்புடைய அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி சிவகங்கை நகரின் முக்கிய பகுதியான திருப்பத்தூா்- மேலூா் சாலையில் பழைய நீதிமன்ற வாசல் பகுதியில் உறவினா்கள் சாலையில் அமா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
இதனால் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து அங்கு வந்த கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரான்சிஸ், நகா் துணைக் கண்காணிப்பாளா் அமலஅட்வின், வருவாய் கோட்டாட்சியா் ஜெபி கிரேசியா உள்ளிட்டோா் அவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.