கொலை வழக்கில் நுங்கு வியாபாரிக்கு ஆயுள் தண்டனை
சிவகங்கையில் இளைஞா் கொலை வழக்கில் நுங்கு வியாபாரிக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சிவகங்கை காமராஜா் சாலையில் வசித்து வந்தவா் முத்துப்பாண்டி (20). கட்டடத் தொழிலாளி. இவருக்கு மனைவி, 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனா். வேலை இல்லாத நாள்களில் முத்துப்பாண்டி தனது நண்பரான பூமிநாதனுடன் (44) சோ்ந்து நுங்கு வியாபாரம் செய்து வந்தாா். கடந்த 27.4.2018 அன்று முத்துப்பாண்டியனும், பூமிநாதனும் மானாமதுரையில் நுங்கு வியாபாரம் செய்தனா்.
அப்போது வியாபாரத்தில் கிடைத்த லாபத்தை பங்கிடுவதில் இருவருக்குமிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. மறுநாள் சிவகங்கை வாரச் சந்தை வீதியில் உள்ள இறைச்சிக் கடை முன் நின்றிருந்த முத்துப்பாண்டியை அங்கு வந்த பூமிநாதன் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்தாா். இதுகுறித்து சிவகங்கை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பூமிநாதனை கைது செய்தனா்.
இது தொடா்பான வழக்கு விசாரணை சிவகங்கையில் உள்ள மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கே. அறிவொளி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பூமிநாதனுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 2,000 அபராதமும் விதித்து வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் அழகா்சாமி முன்னிலை ஆனாா்.