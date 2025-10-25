பாஜக நிா்வாகி கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் கைது
சிவகங்கையில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பாஜக நிா்வாகி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சிவகங்கை வாரச் சந்தை காவலா் குடியிருப்பு எதிரே இரு சக்கர வாகனம் பழுது நீக்கும் கடை நடத்தி வந்தவா் சதீஷ் (50). இவா் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாவட்ட வா்த்தகப் பிரிவுத் தலைவராகவும் இருந்து வந்தாா். கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி இரவில் கடைக்கு அருகில் உள்ள அறையில் தங்கியிருந்த டிரம் செட் வாசிப்பவா்களுக்கும், இவருக்கும் ஏற்பட்ட தகராறில் சதீஷ் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
இது தொடா்பாக சிவகங்கை நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து டிரம்செட் வாசிக்கும் தொழில் செய்து வந்த அன்பரசன், பூபதி, கண்ணன், ஆனந்த், செந்தமிழ்செல்வன், விஸ்வா, செல்வா ஆகிய 7 பேரை ஏற்கெனவே கைது செய்தனா். இந்த வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த மதுரை மாவட்டம், அழகா்கோவில் அருகேயுள்ள கோட்டை வாசல் பகுதியைச் சோ்ந்த காா்த்திக்கை (21) போலீஸாா் கைது செய்தனா்.