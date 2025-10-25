சிவகங்கை

மின்னல் பாய்ந்து மாடு உயிரிழப்பு

தேவகோட்டை அருகே மின்னல் பாய்ந்து காளை மாடு உயிரிழந்தது.
சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை வட்டம், வெள்ளிக்கட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயி பரமேஸ்வரன். இவருக்குச் சொந்தமான காளை மாடு வெள்ளிக்கிழமை மாலை பெய்த மழையின் போது மின்னல் பாய்ந்து உயிரிழந்தது.

இறந்த கால்நடையின் உடல் கூறாய்வு அறிக்கையைப் பெற்று, பேரிடா் நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்தாா்.

